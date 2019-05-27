Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkıp dereye uçtu

Kontrolden çıkıp dereye uçtu

4 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Nadir Deresi yan yolunda seyir halinde olan hafif ticari bir araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Kontrolden çıkıp dereye uçtu, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Nadir Deresi yan yolunda seyir halinde olan hafif ticari bir araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Yan yatan araçtaki sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkıp ambulansı aradı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi'de Muradiye Mahallesi Nadir Deresi yan yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (66) idaresindeki 16 ABT 708 plakalı hafif ticari araç dere boyu güzergahında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Dere yatağına uçan araç yan yattı. Kaza sonrasında araç sürücüsü E.K. araç içinden kendi imkanları ile çıkarak 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araç ise vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
Muradiye Mahallesi, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar SAKARYA Otomobil, çarptığı TIR'ın dorsesiyle sürüklendi; 4 kişi yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkıp dereye uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]