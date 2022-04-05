Son dakika! Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı

05.04.2022 09:23
Son dakika! Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ambulans devrildi.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ambulans devrildi. Kaza esnasında ambulansta hasta olmaması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Olay, Bayat ilçesi Köroğlubeli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Ç., (55) idaresindeki 03 UN 232 plakalı ambulans Afyonkarahisar'a seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasına devrildi. Kazada sürücüsü Ramazan Ç., ile İsmail S. (40) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen bir başka ambulans ile İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza esnasında ambulansta hasta olmaması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(Kadir Han Çakır/ İHA)

Son dakika! Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı
Son dakika! Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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