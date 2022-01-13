Kontrolden çıkıp karşı şeride böyle geçti...Can pazarı yaşandı - Son Dakika

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atan aracın şoförü sıkışırken, diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül bulvarında meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezinden Ankara istikametine giden Serhat K. (21) yönetimindeki 16 KJ 315 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Refüje çarparak havalanan araç takla atarken, ortada bulunan bir ağacı devirip karşı şeride geçti. Kaza yapan otomobil merkezi istikametine giden 16 Z 3695 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, 16 KJ 315 plakalı otomobilde sıkışan Serhat K. itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çabasının ardından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serhat K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 16 Z 3695 plakalı aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, araçta bulunan Yakup D. ve Abdullah Ç. ise olay yerine gelen diğer ambulanslarda ilk müdahalesi yapılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 11 Eylül Bulvarı kısa süreli araç trafiğine kapandı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla alakalı inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ali Kamur-İHA)