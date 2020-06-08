Kontrolden çıkıp takla atan araçta 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp hafif ticari araç taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ - Malkara karayolu üzerindeki Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden İrfan Ergün (62) yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, Hayri Emir'e ait evinin bahçesinin tel örgülerini parçalayıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İrfan Ergün, araçta bulunan Filiz Yeşilyurt (53), Ömür Ergün (34), Kerem Ergün (7), Sena Ergün ( 9 aylık) ve Esma Alya Ergün (1) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilen, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KAZA NASIL OLDU ANLAMADIM'

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü İrfan Ergün, "Kaza nasıl oldu anlayamadım. Birden bire kaza meydana geldi. Artık içim mi geçti ne oldu anlamadım. Ben İstanbul'dan geliyordum. Keşan yönüne gidiyordum. Nasıl oldu bilmiyorum, seyir halindeyken birden önümde yeşil tel örgüleri çitleri gördüm. Araçta 6 kişiydik. Gelinim, 3 torunum ve kayınçomun hanımı arabadaydı." dedi.