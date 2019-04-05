Kontrolden Çıktı, Önüne Gelene Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Kontrolden çıktı, önüne gelene çarptı: 2 yaralıORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önüne gelene çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kontrolden çıktı, önüne gelene çarptı: 2 yaralı
ORDU - Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önüne gelene çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Güzelyalı
mevkii, Samsun-Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 52 AY 047 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilk önce 52 BC 318 plakalı farklı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımdaki çöp tenekesine vurdu ardından da çıktığı kaldırımda sokak aydınlatma lambası direğine çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında, kaldırımda yürüyenlerin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, çarpmanın etkisiyle bölgede sokak aydınlatmaları da bir müddet kesildi.
Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!