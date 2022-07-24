Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti

24.07.2022 22:02

Meksika'da bir yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten hareket halindeyken atlayarak hayatını kaybetti.

Meksika'da bir yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten hareket halindeyken atlayarak hayatını kaybetti.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinden Tamaulipas eyaletine giden çift katlı yolcu otobüsünden seyir halindeyken bir yolcu atlayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu. Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık durumu yaşadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.

"HADİ GİDELİM, BAKIN ŞOFÖR YOK"

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü. Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen adam, diğer yolculara "Hadi gidelim, bakın şoför yok" demesinin ardından kırdığı camdan yola atladı.

Otobüste bulunan diğer yolcuların atlayan adamı sadece izleyerek olaya hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.

(Saim Sevinç/ İHA)

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tamaulipas, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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