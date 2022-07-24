Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti

24.07.2022 22:08

Meksika'da bir yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten hareket halindeyken atlayarak hayatını kaybetti.

Meksika'da bir yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten hareket halindeyken atlayarak hayatını kaybetti.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinden Tamaulipas eyaletine giden çift katlı yolcu otobüsünden seyir halindeyken bir yolcu atlayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu. Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık durumu yaşadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.

"HADİ GİDELİM, BAKIN ŞOFÖR YOK"

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü. Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen adam, diğer yolculara "Hadi gidelim, bakın şoför yok" demesinin ardından kırdığı camdan yola atladı.

Otobüste bulunan diğer yolcuların atlayan adamı sadece izleyerek olaya hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.

(Saim Sevinç/ İHA)

YORUMLAR
500
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tamaulipas, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:23 Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 22:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement