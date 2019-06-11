Son Dakika Haberleri: Kontrolden kaçarken polisin yaralanmasına neden olan 2 kişi yakalandı
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Kontrolden kaçarken polisin yaralanmasına neden olan 2 kişi yakalandı

4 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'de polis ekiplerinin üzerine araçlarını sürerek kaçarken bir polis memurunun yaralanmasına neden olan 2 kişi yakalandı.

Kontrolden kaçarken polisin yaralanmasına neden olan 2 kişi yakalandı, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'de polis ekiplerinin üzerine araçlarını sürerek kaçarken bir polis memurunun yaralanmasına neden olan 2 kişi yakalandı.

Ilıca Çeşme yolunda dün gece saatlerinde trafik kontrolü yapan 2 polis ekibi, trafik dubalarına çarparak gelen mavi renkli bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü, tüm uyarılara rağmen durmayarak aracını polis memurlarının üzerine sürdü. Polis memuru M.P., kaçan aracı durdurmak için lastiğine bir el ateş etti. Ancak aracın jantından seken kurşun, polisin bacağından yaralanmasına neden oldu. Dur uyarısına uymayan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ildır'da yakalandılar

Polis ekiplerinden kaçan 35 GB 7988 plakalı araç, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda, Ildır Mahallesi'nde yakalandı. Araç Çeşme Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken, araçtaki E.M. ve U.E.K. de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Alev, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, bacağından yaralanan polis memurunu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Arpak, Çeşme Polis Merkezi Amiri İsmail Baral ve yaralanan polis memurunun mesai arkadaşları ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Alev, kaçan şahısların en kısa sürede yakalandığını ve yapılacak işlemlerinin ardından adalete teslim edileceğini söyledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
Araç, Çeşme, Polis, 3. Sayfa
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