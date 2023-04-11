Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu: 1 ölü - Son Dakika
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Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu: 1 ölü

11.04.2023 10:09
Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu: 1 ölü

Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı.

Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

Minare kepçenin üzerine devrildi, operatör hayatını kaybetti

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı.

Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu: 1 ölü - Son Dakika
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