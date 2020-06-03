Kontrollü normale dönüş süreci (2) - Son Dakika

Sultanahmet Meydanı İSTANBUL - İstanbul 'da normalleşme süreciyle birlikte Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi , Eminönü , Mısır Çarşı ve Sultanahmet meydanında yoğunluk yaşandı.(2)

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