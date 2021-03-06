Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor - Son Dakika

Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor

06.03.2021 16:56

Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı vatandaş kendini sokağa attı Kurallara uymayanlar tek tek uyarıldı Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü İnegöl'de sokak ve caddelerde...

Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı vatandaş kendini sokağa attı

Kurallara uymayanlar tek tek uyarıldı

BURSA - Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü İnegöl'de sokak ve caddelerde hem araç hem de insan hareketliliği var. Kısıtlama olmadığından dolayı vatandaşlar rahat bir şekilde işlerini görürken yoğun kalabalık dikkat çekti. Bakanlığı talimatıyla denetimler sıklaştırıldı. İlçede yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmeler tek tek uyarıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İnegöl'de kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar toplu taşıma araçlarını veya özel araçlarını kullandı. Hava'nın soğuk olmasına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu gözden kaçmadı. Kimi soğuk havaya rağmen banklarda oturarak sohbet etti kimi kafede oturdu. Aylardır evlere kapanan vatandaşlar kısıtlamanın kalktığı ilk haftada korkuttu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan polis ve Zabıta ekipleriyle birlikte ilçede bulunan kafe, lokanta şehirlerarası otobüslerini tek tek gezerek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı işletmelerde sosyal mesafe ve kapalı alanda sigara içildiğini gören Kaymakam Arslan işletme sahiplerini uyararak gereken tedbirleri almalarını talimatını verdi. Aksi takdirde bundan sonra gereken işlemlerin yapılacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan Kontrollü normalleşmenin ardından denetimlerin sıkı tutulduğunu belirterek şunları söyledi. Biliyorsunuz Kontrollü bir süreç başladı ve hafta sonu kısıtlamaları da kalktı. Bizde bakanlığımızın dinamik normalleşme çerçevesinde her gün 7/24 saat gerek oluşturduğumuz denetim ekipleriyle gerekse fiilen bizde sahada olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların maske ve diğer kurallara uymama konusunda fazla olumsuz bir tabloyla karşılaşmadık. Ancak bazı işletmelerde azda olsa sosyal mesafe ve oturma düzenlerinde eksiklikler gördük. Bu konuda gereken ikaz ve uyarılarımızı yaptık. Bundan sonra aynı durumla karşılaşırsak gereken işlem yapılacak. Çünkü bu dönemde el birliğiyle kurallara uyarsak hem onlar rahat işlerini yapacaklar hem de tekrar kısıtlamalar geri gelmez. Bizler vatandaşlarımızdan rica ediyoruz lütfen herkes kurallara uysun yoksa Allah korusun eski günlere tekrar döneriz ama bunu kimse istemez tabi. Hedefimiz Bursa ve ilçelerini orta risk grubundan çıkartıp en düşük seviyeye çekmek.

Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor
Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrollü normalleşme dönemi başladı, denetimler sürüyor - Son Dakika


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