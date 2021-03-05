Kontrollü normalleşme döneminde tedbirler elden bırakılmadı - Son Dakika

Kontrollü normalleşme döneminde tedbirler elden bırakılmadı

05.03.2021 21:26
Kontrollü normalleşme döneminde tedbirler elden bırakılmadı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçlarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, 33 bin 963 işletmeye/işyerine/kişiye idari yaptırım, 4 işyerine kapatma cezası yaptırımı uygulandığı, 190 adet kişi/ işyeri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçlarında 33 bin 963 işletmeye/işyerine/kişiye idari yaptırım, 4 işyerine kapatma cezası yaptırımı uygulandı. 190 adet kişi/ işyeri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ve gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi. Denetimlerde 1.561 işletme/işyerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1.816 işletme/işyeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine girildi.

İller risk seviyelerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılarak, tedbirler bu risk gruplarına göre il bazlı belirlendi. Kontrollü normalleşme döneminde alınan kararların daha etkin bir şekilde denetlenmesi için Bakanlığımızca uygulamaya geçirilen Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde dün ülke genelinde 48.067 ekip ve 260 bin personel katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; 11 bin 678 yönetici personel (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürleri ve diğer yöneticileri), 37 bin 948 ekiple toplam 219 bin 16 kolluk ve valilik personeli ile diğer personel, 4 bin 179 ekiple 14 bin 902 belediye personeli, 483 ekiple bin 490 il özel idaresi personeli, 2 bin 692 ekiple 6 bin 34 meslek odaları personeli, 471 ekiple bin 66 iş güvenliği sertifikası sahibi kamu personeli, 2 bin 294 ekiple 5 bin 814 gıda denetimi personeli görev yaptı.

Kişilerin ve iş yerlerinin salgınla mücadeleye yönelik belirlenen tedbirlere uyumunu sağlamaya yönelik rehberlik edici bir yaklaşımla hareket eden denetim ekiplerince 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde; bin 561 işletme/işyerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir. Bin 816 işletme/işyeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı. Denetim faaliyetleri sırasında salgınla mücadele amacıyla belirlenen kurallara aykırılıklarda ısrar ve kuralları esaslı şekilde ihlal gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarda bulunan; 33 bin 963 işletmeye/işyerine/kişiye idari yaptırım, 4 işyerine kapatma cezası yaptırımı uygulandı. 190 adet kişi/ işyeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca ülke genelinde ilk defa gerçekleştirilen dinamik denetim modelinde vatandaşların maske zorunluluğuna uyup uymadıkları da kontrol edildi" denildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrollü normalleşme döneminde tedbirler elden bırakılmadı - Son Dakika


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