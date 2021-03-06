Kontrollü normalleşme Güneydoğu'daki turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika

MÜSLÜM ETGÜ/ ADSIZ GÜNEBAKAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, gastronomi ve kültür turlarının vazgeçilmez adreslerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli (mavi) kategoride yer alan Şanlıurfa ile orta riskli (sarı) kategorideki Gaziantep'te sektör temsilcileri yeni turizm sezonunun hazırlıklarını yapıyor.

Genellikle ilkbahar aylarında yoğun ziyaretçi almaya başlayan bölgedeki turizmciler, Kovid-19'la mücadelede elde edilen başarının moraliyle yeni sezondan umutlu.

Birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu restoranların müşteri kabul etmeye başlamasıyla bireysel ziyaretlerin hemen başladığı bölgede, tur rezervasyonları da hareketlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme kararının sektörde sevinçle karşılandığını söyledi.

Bacaksız, Güneydoğu'nun şu an iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Normalleşme sürecinin başlaması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin düşük riskli bölge olarak belirlenmesi sektör olarak bizi çok sevindirdi. Bunun meyvesini önümüzdeki günlerde alacağımızı düşünüyoruz. Gaziantep orta riskli sarı bölge ama Güneydoğu Anadolu Bölgesi mavi bölge yani düşük riskli bölge. Tabii ki sektörün dinamik bölgesini oluşturduğundan dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ön plana çıktı. Bütün misafirlerimizi turizmin yolculuğunun başlayacağı nokta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görmekten mutlu olacağız." dedi.

Şu an sektörde hareketlilik yaşanmaya başladığını belirten Bacaksız somut verileri ilerleyen günlerde göreceklerini kaydetti.

Normalleşmeyle talep artışı olacağını ifade eden Bacaksız, "İnsanların ekonomik güçlerine, gelir seviyelerine göre belirlemiş olduğu bir tatil bütçesi oluştu özellikle son 4-5 yıl içerisinde. Geçen yıl insanlar salgın nedeniyle ayırmış olduğu tatil bütçesini kullanamadılar fakat onu bu seneye devrettiklerini düşünüyoruz. Bunu da nasıl kullanacaklar? ya tatil sürelerini uzatacaklar ya gittikleri otellerin kalitesini artıracak ya da gittikleri destinasyonların çeşitliliğini artıracaklar. Bu anlamda sektöre olumlu bir katkı sağlayacağını ve talep artışının olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

" Mezopotamya'nın tam merkezi"

Bacaksız, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bölge Mezopotamya'nın tam merkezi diyebiliriz. Pandemi döneminde insanlar evlerinde adeta hapsoldular. Dolayısıyla sürecin normalleşmesiyle birlikte insanlar evlerinden çıkarak daha rahat edebilecekleri, daha geniş mekanlar bulabilecekleri yerleri tercih edecekler. Bu anlamda geniş restoranlarıyla, geniş avluları olan butik otelleriyle insanların sosyal mesafeyi koruyarak yemek yiyebilecekleri, tarihi turistik mekanlar bölgemizde mevcut. Zaten bölgenin gastronomisini, tarihini, kültürünü anlatmamıza gerek yok. Bu anlamda bölgeye gelecek misafirlerimizin yeteri kadar bilgi sahibi olduklarını düşünüyoruz. Daha önce gelmeyen görmeyen misafirlerimizi de sabırsızlıkla bölgemizde görmeyi istiyoruz."

Sürecin devam etmesinin kurallara uymaktan geçtiğini hatırlatan Bacaksız, "Normalleşmeyle birlikte bütün misafirlerimizin sosyal mesafe ve kurallara dikkat ederek bu seyahatleri gerçekleştirmelerini, sürecin devamlılığı açısından çok önemsiyoruz. Bu anlamda güvenli turizm sertifikası alan otellerimiz, restoranlarımız, bölgemizde oldukça fazla. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde pandemi koşullarına uyarak bölgemizde ağırlanabilecekler." ifadesini kullandı.

Bölgenin turizm mevsiminin ilk ve sonbaharda yoğunlaştığına işaret eden Bacaksız, normalleşmenin ilkbaharda başlamasının bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu ancak esas turizm patlamasını sonbaharda beklediklerini bildirdi.

Sektörün zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Bacaksız, yaşanan sıkıntıların atlatılmasının zaman alacağını, bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin en azından sezon sonuna kadar devam edilmesi yönündeki talebin ilgili yerlere iletildiğini sözlerine ekledi.

"Talepler gelmeye başladı"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme sürecinin bölge olarak kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın düşük riskli kategoride olmasının turizm için önemli olduğunun altını çizen Yaşar şöyle konuştu:

"Güvenli alan dediğimiz kategoriye girmemiz biz turizmcileri sevindirdi. Ziyaretçilerimiz kültür turlarında bölgede yoğun olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır illerini gezer. Bölgenin güvenli olmasından dolayı tur programlarımızı hazırladık ve misafirlerimizi bekliyoruz. Bahar dönemi kültür turlarının başlangıç dönemi oluyor. Misafirlerimiz bu bölgeye tercihlerini yaparak kültür turlarını başlatabilirler. Ramazan Bayramı ile bu ivme hızla yükselir ve bizler kaldığımız yerden devam ederiz. Uzun zamandır insanlar bir yere seyahat edip gezemiyor. Bunun verdiği istekle insanlar münferit olarak gelmeye başladı. Grup talepleri de oluşuyor. Ramazan Bayramı ile kitle grupları bekliyoruz. Bizim için önemli olan aşılama süreci ve sürekli mavi periyotta yani az riskli bölgede kalmamızdır. Burada da tüm Şanlıurfalılara iş düşüyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu kategoride kalmamız gerekiyor."

"GAP turlarının planlarının yapıldığı bir dönemdeyiz"

Şanlıurfa'daki bir zincir otelin müdürü Mustafa Eryılmaz ise yeni normalleşmeyle beraber beklentilerinin arttığını ifade etti.

Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre mavi kategoride bulunmalarının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Eryılmaz şunları söyledi:

"GAP Bölgesi'nin de güvenli bölge olması şansımızı 2 kat artırıyor. GAP turlarının yapılabilmesi için artık bir engel kalmadı. GAP turları bölgede zirvede, dolayısıyla otellerin en önemli gelir kaynağı GAP turlarından oluşuyor. Sonra iş seyahatleri, turizm gibi ziyaretler geliyor. Beklentilerimiz büyük ve talepler gelmeye başladı. Şu an ilk etapta acenteler programlarını yapıyorlar, programlar tamamlandıktan sonra otel ve uçak rezervasyonları hayata geçecek. Ön talepler gelmeye başladı. GAP turlarının planlarının yapıldığı bir dönemdeyiz ve bundan dolayı çok şanslıyız. Nisandan sonra yoğunluk başlar ekim kasım ayına kadar devam eder. Geçtiğimiz yılları aratacağını zannetmiyorum."