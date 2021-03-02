Son dakika haberi | Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı

02.03.2021 17:03

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kontrollü normalleşme İstanbul'da başladı.

KORONAVİRÜS vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kontrollü normalleşme İstanbul'da başladı. Yeni normalleşmeyle birlikte saat ve davetli sayısında sınırlama getirilen nikahlar da kıyılmaya başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlarların ardından İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, bugünden itibaren, davetli sayısı 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmaya başladı.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk nikahlarından biri Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı. Bülent Demirel ve Aknur Çokürkmez çiftinin nikahı öncesi, davetliler HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek salona alındı. Davetliler, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda birer boşluk bırakacak şekilde oturtuldu. Nikah memuru Arife Ateşdemir tarafından nikahları kıyılan Demirel ve Çokürkmez çifti, davetlilerin alkışları arasında salondan ayrıldı.

- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı - Son Dakika
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