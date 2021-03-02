Son dakika haberi | Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı

KORONAVİRÜS vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kontrollü normalleşme İstanbul 'da başladı. Yeni normalleşmeyle birlikte saat ve davetli sayısında sınırlama getirilen nikahlar da kıyılmaya başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlarların ardından İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, bugünden itibaren, davetli sayısı 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmaya başladı.