Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma Açıklaması

13.03.2021 18:04
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Cumartesi, Market, Manav, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma Açıklaması - Son Dakika


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