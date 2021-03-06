"Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokaklarda - Son Dakika

"Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokaklarda
06.03.2021 10:22
D100 Karayolu Ayvansaray Mevkiinden görüntüler Haliç Köprüsü'nden görüntüler İstiklal caddesindeki vatandaşlardan detAylar Taksim Meydanı'ndan detaylar İSTANBUL - 1 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı.
D100 Karayolu Ayvansaray Mevkiinden görüntüler
Haliç Köprüsü'nden görüntüler
İstiklal caddesindeki vatandaşlardan detAylar
Taksim Meydanı'ndan detaylar İSTANBUL - 1 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." açıklamasından sonraki ilk cumartesi günü kentteki araç trafiği ve insan yoğunluğu gözlemlendi. Kentin ana arterlerinde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir trafik yoğunluğu olmadığı gözlendi.
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