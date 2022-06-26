Kontrollü şekilde açılan Kastamonu-Cide yolu tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kontrollü şekilde açılan Kastamonu-Cide yolu tekrar ulaşıma kapandı

26.06.2022 11:41
Kontrollü şekilde açılan Kastamonu-Cide yolu tekrar ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Şenpazar ve Cide ilçelerine Kastamonu'ya bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol ikinci kez ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Şenpazar ve Cide ilçelerine Kastamonu'ya bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol ikinci kez ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun kuzey bölgesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler yollarda göçük ve heyelanlara yol açtı. Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle dün çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi. Yolun kapanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerine ulaşımın sağlanması amacıyla Cide-Ağlı karayolu 65. kilometresinde Derelitekke köyü-Alacık köyü yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı yolu 13. kilometresindeki servis yolu üzerinden Şenpazar ve Cide ilçelerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

Gece saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan yolun tamir edilmesiyle trafiğe açıldı. Sabah saatlerinde yağışların devam etmesi sonucu Sada Çayındaki suların yükselmesiyle açılan yol tekrar yıkıldı. Şenpazar ve Cide ilçelerine ulaşım tekrardan servis yolundan sağlanmaya çalışılıyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrollü şekilde açılan Kastamonu-Cide yolu tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrollü şekilde açılan Kastamonu-Cide yolu tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika
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