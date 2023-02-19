ADANA'nın Yüreğir ilçesinde depremde hasar gören Aksa Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldığı esnada 3 katlı bir evin üzerine devrildi. Minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana 'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarenin kontrollü şekilde yıkılmasına karar verdi. Bunun üzerine kontrollü yıkımı gerçekleştirilen caminin minaresi 3 katlı binanın üzerine devrildi. Evin balkonunda hasar meydana geldi. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILAN MİNARE 3 KATLI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (YENİDEN - Son Dakika

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