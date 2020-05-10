"Kontrollü sosyal hayat"a geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak - Son Dakika
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"Kontrollü sosyal hayat"a geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler yarından itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler yarından itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, şartlarının sağlanmasıyla alışveriş merkezlerinin yanı sıra berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçiş yapılacak dönemi "Kontrollü Sosyal Hayat" olarak adlandırmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

Pazar yerleri genelgesi

İçişleri Bakanlığının, 7 Mayıs 2020'de yayımladığı genelgeyle pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemelerinin satışına yönelik kısıtlama da yarından itibaren kaldırılacak.

Söz konusu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen, her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Alışveriş merkezleri de açılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri de (AVM) yarından itibaren kapılarını açabilecek.

Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, yarından itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde uyulacak hijyen kurallarını belirledi.

Buna göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

Alışveriş merkezinde kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek. Girişte tıbbi maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.

Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

Oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek

AVM'lerde Kovid-19 bulaşma riskini artıracağından, konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, broşür dağıtımı, promosyon uygulamaları yapılmayacak.

Sigara içme, dinlenme ve oyun alanları, sinemalar ve mescitler kullanılmayacak. Oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek.

Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi, tekerlekli sandalye ve mama sandalyesi kullanımı, bebek arabası kiralanması söz konusu olmayacak.

Asansörlere kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az 3 kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

AVM'ler etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırılacak, havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimi düzenli yapılacak.

Mağazaya 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.

Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.

Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilecek.

Koronavirüs, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 05:58 Kaynak: AA


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