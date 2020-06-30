Kontrollü spor etkinliği (2) - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle "kontrollü sabah sporu" etkinliği düzenlendi.

"Spordan şaşma, sosyal mesafeyi aşma" sloganıyla Yenibosna Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlik, yeni koronavirüs salgını sürecinde evde hareketsiz kalınan dönemde alınan fazla kiloların, sosyal mesafe kuralına uygun olarak verilebilmesi amacıyla yapılıyor.

Uzun süredir evde spor yapma imkanı bulamayan vatandaşlar, tesis girişinde ateşleri ölçüldükten sonra kendileri için güvenlik şeridiyle ayrılmış alanlarda, uzman sporcu eğitmenler eşliğinde sabah sporunu yaptı.

Maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar açık havanın da tadını çıkardı.

Uzman eğitmenler ve müzik eşliğinde her salı yapılacak etkinlik, eylül sonuna kadar devam edecek.