Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı - Son Dakika

Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı

02.11.2020 15:17

İzmir'de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı.

İzmir'de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı. Kedi ardından apartman enkazının altına kaçtı. Kedinin sahibi ve hayvanseverler büyük korku yaşadı.

Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan, 2 kişinin kurtarıldı sitede, enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8'nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı. Kedinin sahibi Aynur Turhan, yetkililerden izin isteyip kedisini kendisi çağırmak istedi. İtfaiye ekipleri tekrar Turhan ile birlikte pencereye merdiven yoluyla ulaştı. Turan, kedisine uzun süre seslenmesine karşın içeriden herhangi bir ses gelmedi. Bunun üzerine ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını sürdürdü. Kedinin sahibi Turhan ve çevredeki hayvanseverler, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

"İtfaiye ile birlikte pencereden seslendik ama göremedim"

Deprem sırasında eşiyle birlikte dışarıda ancak kedisinin evde olduğunu ifade eden Turhan, "yaklaşık 4 gündür evin içerisinde. Bazen pencereye geliyor. Bugün gelmedi. Yukarıya itfaiye ile birlikte çıktığımızda çok seslendim ama göremedim. 4 yıldır besliyordum, yavru olduğundan bu yana bizimle" dedi.

Çalışmalar sırasında aşağıya atladı

İş makinesi dairede çalışma yaparken, kedi bir anda 8'inci kattan aşağıya atladı, ardından korkarak enkazın bulunduğu alana kaçtı. Turhan ve hayvanseverler kedinin öldüğünü sandı. Bariyerleri aşan Turhan, yakınları ve hayvanseverleri polis sakinleştirdi. Bölgede enkaz altına kaçan kediyi arama çalışmaları sürüyor - İZMİR

Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı
Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı

Apartman, İtfaiye, İzmir, Kedi, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım
Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
15:18
Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı         
15:08
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8'inci kattan aşağıya atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei