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Kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu

6 saat önce

Eskişehir'de, yola kontrolsüz çıkan aracın sebep olduğu iddia edilen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu, System.String[]

Eskişehir'de, yola kontrolsüz çıkan aracın sebep olduğu iddia edilen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; kaza saat 11.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesinde yaşandı. 06 TSP 89 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye kontrolsuz olarak çıkınca seyir halinde bulunan 48 NC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki araç da yola savruldu. Meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Sağlık durumu bildirmesiyle kısa sürede olay yerine ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.


Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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