Son Dakika Haberleri: Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattı

Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattı

53 dakika önce

Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattıBİLECİK - Bilecik'te, kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu.

Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattı

BİLECİK - Bilecik'te, kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu.

Alınan bilgilere göre, kaza eski otogar kavşağında yaşandı. Öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sağ şeritten eski otogar kavşağına geldi. Arkasından gelen aracı kontrol etmeyen sürücü, aniden direksiyonu kırarak dönmek istedi. Bu esnada sol şeritten ilerleyen bir başka araç, aniden önünde çıkan otomobili fark etse de duramayarak çarptı.

'Yaya geçidini kullanmayan bir şahıs neredeyse kazadan nasibini alacaktı'

Öte yandan, meydana gelen maddi hasarlı kazada yaralanan olmazken, yaya geçidi yerine yoldan geçmeye çalışan bir şahıs ise çarpışan otomobillerin neredeyse altında kalıyordu.

Kontrolsüz dönüş yapıp kazaya neden oldu, yoldan geçen yaya kazayı saniyelerle böyle atlattı

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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