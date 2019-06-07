Son Dakika Haberleri: Kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat- Sarılar Mahallesi Club Alibey Lojmanı önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.'nin kullandığı 20 ED 707 plakalı otomobil ile A.S.'nın kullandığı 07 YKB 70 plakalı otomobil Club Alibey Lojmanı önünde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri A.S., E.T. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan A.O.A., B.E.T. ve E.M.T. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]