Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı

23.05.2021 12:43

Son dakika yerel haberi: Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan genç liseli, arıza yaptıktan sonra yol kenarına kontrolsüz park eden tıra arkadan çarptı.

Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan genç liseli, arıza yaptıktan sonra yol kenarına kontrolsüz park eden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan liseli genç, kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Mayıs 2021 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Beykent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle şehir merkezine doğru seyir halinde olan lise öğrencisi Muhammet Önel (18), arıza nedeniyle hiçbir uyarı levhası koymadan yol kenarına park eden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen genç liseli ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde 15 tedavi gören Muhammet Önel, sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev alan baba Çetin Önel ile amca Serdar Önel, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Cenazenin öğle saatlerinde Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı
Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı
Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı
Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı

Gaziantep, Beykent, Mayıs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı - Son Dakika


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