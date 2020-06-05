Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada - Son Dakika

Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kontrolsüz şerit değiştiren tır otomobile çarptı. Yaşanan kaza MOBESE kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir- Kütahya yolu Karacaşehir yol ayrımında yaşandı. Öğle saatlerinde Karacaşehir yol ayrımında bulunan trafik ışıklarında duran araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu esnada bir nakliye tırı, kontrolsüz şerit değiştirerek yan şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Kazada tır, otomobili yol kenarına kadar sürükledi.

Öte yandan yaşanan trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.