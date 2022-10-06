Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada
Ticari aracın çarptığı kamyon böyle devrildi
Dört kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
MALATYA - Malatya'da temizlik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada A.K., R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yarlılardan C.K. ile R.A. hayati tehlikesinin bulunduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
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