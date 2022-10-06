Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada

06.10.2022 19:41

Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı.

Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada

Ticari aracın çarptığı kamyon böyle devrildi

Dört kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

MALATYA - Malatya'da temizlik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada A.K., R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yarlılardan C.K. ile R.A. hayati tehlikesinin bulunduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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