Son Dakika Haberleri: Kontrolsüz Sürüş, Kazaları Beraberinde Getirdi. O Anlar Kamerada

Kontrolsüz Sürüş, Kazaları Beraberinde Getirdi. O Anlar Kamerada

1 saat önce

Kontrolsüz sürüş, kazaları beraberinde getirdi.

Kontrolsüz sürüş, kazaları beraberinde getirdi. O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasının görüntüleri Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Karabük'te yaşanan iki farklı görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, nedenlerinin yaşandığı gözler önüne serildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasından hastaneden çıkıp kavşağa girmeye çalışan bir otomobil yukarıdan gelen başka bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çarparak yan yatıyor.
Görüntülere yansıya bir başka görüntüde ise 5000 evler semtinde rampa aşağıya ilerleyen cip'e kavşağa hızla yanaşan bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savurulan cip defalarca takla atarak ters dönmesi görüntülere yansıyor.
Meydana gelen her iki kazada ise şans eseri ölen olmazken, 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karabük, Genel
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