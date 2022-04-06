Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı

06.04.2022 16:07
Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Manyas- Gönen karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesinde ki iç yoldan 10 PE 899 plakalı otomobiliyle Manyas-Gönen karayoluna kontrolsüz çıkan 85 yaşında ki sürücü Erdoğan Erkan (85 ) Manyas yönünden Gönen yönüne gitmekte olan Mehmet Fatih Altınok 77 AP 797 plakalı araca çarparak yolun karşısında ki yaklaşık 3-4 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan Erkan'ı Gönen Devlet Hastanesine naklettiler. Yaşlı sürücü Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

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Mehmet Fatih, Otomobil, Manyas, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı - Son Dakika


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