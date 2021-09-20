Kontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

HARRY VE MEGHAN EN ETKİLİ 100 KİŞİ LİSTESİNE GİRDİ

Prens Harry'nin Meghan Markle ile evleneceğini ağabeyi William'a açıkladığı gün iki kardeş arasında başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Hem de Harry ile Meghan'ın artık ABD'de yaşamasına rağmen. Bir ara sular durulur gibi olsa da Harry ile Meghan'ın Time dergisinin geleneksel Dünyanın En Etkili 100 kişisi listesine girmesi, boy boy kapak pozu vermeleri ve dünyanın ilgisini üzerlerinde tutması ortalığı yine karıştırmış gibi görünüyor.

WILLIAM İLE KATE RAHATSIZ OLDU İDDİASI

Kraliyet ailesinin her adımını çok yakından takip eden uzmanlara göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın "kontrolü ele geçirip" dünyanın dikkatini bir kez daha üzerlerine çekmesi William ile Kate'i rahatsız etti. Hatta uzmanların iddiasına göre çift, Harry ile Meghan'a karşı bir atak başlatmak üzere. Yani ufukta iki çift arasında bir "halkla ilişkiler savaşı" daha görünüyor.

ATTIKLARI HER ADIMIN ONLAR ÜZERİNDE YANSIMASI OLACAK

Kraliyet yorumcusu ve yazar Duncan Larcombe, Prens Harry ile Meghan Markle'ın Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine girmesi ve bu yüzden verdikleri pozların Prens William ile Kate Middleton'ı endişelendirdiğini ileri sürdü. Larcombe'a göre William ile Kate, "Atlantik ötesi" bir popülerlik savaşına sürüklenmenin eşiğinde. Hatta iddiasına göre Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, Prens Harry ile Meghan Markle'ın hem bu kapak pozları hem de yaptıkları her şey hakkında kendilerini endişeli hissedecekler. Çünkü ABD'de yaşayan çiftin yaptıklarının onlar üzerinde de bir yansıması olacak.

UZUN SÜRELİ 'SAVAŞ' BAŞLIYOR

Bir başka kraliyet yorumcusu Daniela Elser'a göre de William ile Kate, ABD'deki rakiplerine yönelik bir "karşı atak" başlatıp yardım faaliyetleri ve hayır işlerine ağırlık verecek. Elser'a göre, Oprah Winfrey röportajındaki iddialarıyla İngiliz kraliyet ailesini zor durumda bırakan Harry ile Meghan, şimdi onlara karşı uzun süreli bir savaşla karşı karşıya.

VAFTİZ İÇİN LONDRA'YA GİDECEKLER İDDİASI

Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili olarak ortaya atılan iddialardan biri de çiftin kızları Lilibet Diana'nın vaftiz töreni için İngiltere'ye gidecekleri yönünde. Çiftin üç aylık olan kızlarını, evlendikleri Windsor'da vaftiz ettirmek istedikleri öne sürülüyor. Hatta davet edecekleri kişiler arasında başı Kraliçe 2. Elizabeth'in çektiği de yine iddialar arasında. Harry'nin her şeye rağmen Kraliçe ile arasını iyi tutmaya çalıştığı haberleri de geliyor.

WINDSOR'DA VAFTİZ ISRARI

Prens Harry ile Meghan Markle, şu anda iki yaşında olan oğulları Archie'ye Londra'da vaftiz ettirmişti. Archie o sırada iki aylıktı. Harry ile Meghan'ın, ABD'de dünyaya gelen ve şu an üç aylık olan Lilibet Diana'yı Los Angeles'ta değil Londra'da vaftiz ettirme konusunda ısrarlı olduğu da belirtiliyor.