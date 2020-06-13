Kontrolü kaybeden kadın sürücü motosikletle duvara çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Kontrolü kaybeden kadın sürücü motosikletle duvara çarptı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada motosikletin kontrolünü kaybeden kadın sürücü duvara çarptı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken görenler genç kadının yardımına koştu.

Alınan bilgilere göre kaza Muratbey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 yaşındaki G.A isimli kadın motosiklet sürücüsü bir anda motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet yayaların kullandığı kaldırıma çıkarak bir binanın duvarına çarparak ancak durabildi. O anlara şahit olanlar ise şaşırıp kaldılar. Kısa süreliğine şok yaşayanlar hemen genç kadının yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.