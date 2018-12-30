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Kontrolü Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Çarptığı Otomobilin Altında Kaldı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı yönde gelen otomobille çarpışarak aracın altında kaldı.

Kontrolü Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Çarptığı Otomobilin Altında Kaldı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı yönde gelen otomobille çarpışarak aracın altında kaldı. Yaralanan motosiklet sürücüsünü otomobilin altından itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Faruk H. idaresindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Özcan Çelikbey yönetimindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Ömer Faruk H. otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

Otomobil altında kalan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Ömer Faruk H., otomobil altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ömer Faruk H., İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Çelikbey, motosikletin bir anda kontrolü kaybederek kendisine çarptığını iddia ederek, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Otomobil sürücüsü Çelikbey, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:33 Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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