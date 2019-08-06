Son Dakika Haberleri: Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi
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Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi

53 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi.

Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gemlik Terminali karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybeden şoför bir işyerinin camından içeri girerek durabildi. Fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü ve yanındaki 112 ekiplerinin gelmesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Terminal karşısında meydana gelen kazada yaralıların araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURSA
Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:24 Kaynak: İHA
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