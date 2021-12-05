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Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu - Son Dakika

Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu

05.12.2021 10:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, aşırı hız sonrası kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Elektrik panosunu yıkarak bir otomobile çarpan araç, savrularak 2-3 otomobile daha çarparken son olarak bir başka aracın üzerinde asılı kaldı. Sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar sonrası olay yerine gelen polisler bile görüntüye bir anlam veremedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçların üzerine uçarken bir çok araç kullanılamaz hale geldi.

AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLÜ KAYBETTİ

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Devrek yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonrası kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

ARACIN ÜZERİNDE ASILI KALDI

Elektrik panosunu yıkarak bir otomobile çarpan araç, ardından bir başka otomobil ve sonrasında hafif ticari bir kamyonete çarptı. Elektrik direğine de çarpan otomobil, bir başka aracın üzerinde asılı kalırken, sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINI KAZAYI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Elektrik kaçağı olmasından dolayı ekipler vatandaşları uzaklaştırırken, olay yerine gelen enerji dağıtım kurumu ekipleri bakım onarım çalışması yaptı. Öte yandan sürücünün yakını olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde aracın kaza yaptığını görünce fenalık geçirdi. Ekiplerden bilgi alan kadını yakınları sakinleştirdi.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobiller kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu

Zonguldak, Otomobil, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu - Son Dakika


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