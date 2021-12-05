Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçların üzerine uçarken bir çok araç kullanılamaz hale geldi.

AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLÜ KAYBETTİ

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Devrek yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonrası kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.

ARACIN ÜZERİNDE ASILI KALDI

Elektrik panosunu yıkarak bir otomobile çarpan araç, ardından bir başka otomobil ve sonrasında hafif ticari bir kamyonete çarptı. Elektrik direğine de çarpan otomobil, bir başka aracın üzerinde asılı kalırken, sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINI KAZAYI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Elektrik kaçağı olmasından dolayı ekipler vatandaşları uzaklaştırırken, olay yerine gelen enerji dağıtım kurumu ekipleri bakım onarım çalışması yaptı. Öte yandan sürücünün yakını olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde aracın kaza yaptığını görünce fenalık geçirdi. Ekiplerden bilgi alan kadını yakınları sakinleştirdi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobiller kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.