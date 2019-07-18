Son Dakika Haberleri: Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı
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Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

3 saat önce

Bartın'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı.

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı, System.String[]
Bartın'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı. Gece meydana gelen kazada, ailenin uyuyor olması olası bir faciayı önledi.

Kaza 03.00 civarlarında Akbaba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen 67 ZD 640 plakalı kamyon sürücüsü Erol Düzlü, Tekke Mahallesine geldiği sırada kamyonun kontrolünü kaybederek Rafettin Yücel'e ait 2 katlı evin mutfağına girdi. Panik içinde yataklarından fırlayan 5 kişilik aile, evlerine giren kamyonu görünce şoka uğradı. Kamyonda bulunan Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) evdekiler tarafından kamyondan çıkartılırken, bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan araç sürüsü Erol Düzlü'nün 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Evde yaşayan Siyami Yücel "gece 02: 30 civarı uyuyordum ve bir gürültü ile uyandım. Kamyondaki 3 kişi cankurtaran yok mu diye bağırıyordu. 2 tanesini çıkarttım, şoförü çıkartamadım. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik, cankurtarana haber verdik. Ambulans falan geldi. Aracı keserek kurtardılar" dedi. - BARTIN
Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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