Son Dakika Haberleri: Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı

Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çıktı.

Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çıktı.


Kaza, Bursa - İstanbul yolunun Gemlik'e dönüş rampasında meydana geldi. 16 AEB 29 plakalı otomobil kontrolünü kaybetti. Evvela yol kenarında bulunan kaldırıma çarpan otomobil, savrularak özel arsanın çevresinde bulunan ağaçların üstüne çıkı. Kenarda bulunan bir ağaca saplanarak duran otomobilde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Emniyet ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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