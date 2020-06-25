Kontrolünü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı...O anlar kamerada - Son Dakika

Kontrolünü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı...O anlar kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kapalı dükkana daldı. O anlar mobeseye saniye saniye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Şırnak'ta hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmanın etkisiyle boş bir dükkana dalan araçta ölen olmazken sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Dükkanın kapalı olması büyük bir faciayı önlerken o anlar mobeseye saniye saniye yansıdı.