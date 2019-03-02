Son Dakika Haberleri: Kontrolünü Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Kontrolünü Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

1 saat önce

Başkent'te yaşanan bir kazanın ardından sürücü ortalığı birbirine kattı.

Kontrolünü Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı, System.String[]
Başkent'te yaşanan bir kazanın ardından sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarptığı aracı pert eden sürücü yerden aldığı taşla arabayı parçalamaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan kazaya karışan sürücülerden biri kontrolünü kaybederek ortalığı birbirine kattı. Sürücü çarptığı aracı pert etti. Yerden kaldırım taşı alarak arabayı parçalamak isteyen öfkeli sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Ceyhun, Balgat, Güncel
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