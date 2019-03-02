Kontrolünü Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
1 saat önce
Başkent'te yaşanan bir kazanın ardından sürücü ortalığı birbirine kattı.
Başkent'te yaşanan bir kazanın ardından sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarptığı aracı pert eden sürücü yerden aldığı taşla arabayı parçalamaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan kazaya karışan sürücülerden biri kontrolünü kaybederek ortalığı birbirine kattı. Sürücü çarptığı aracı pert etti. Yerden kaldırım taşı alarak arabayı parçalamak isteyen öfkeli sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp
Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı
Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı