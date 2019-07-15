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Kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

5 saat önce

Kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı Ayvalık'ta kaza: 4 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Ayvalık'ta kaza: 4 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tuzla mevkiinde meydana geldi. Ayvalık'tan İzmir yönüne giden Sevcan Yıldırım, sürücü değişimi için 35 KH 3233 plakalı otomobilini yolun kenarına çekti. Aynı yönde giden Orçun Yıldız yönetimindeki 10 LT 692 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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