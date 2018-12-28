Son Dakika Haberleri: Kontrolünü Kaybetti, Karşı Şeritten Gelen Otomobile Çarptı: 1 Ölü

Kontrolünü Kaybetti, Karşı Şeritten Gelen Otomobile Çarptı: 1 Ölü

59 dakika önce

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı.

Kontrolünü Kaybetti, Karşı Şeritten Gelen Otomobile Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü, yanan araçtan son anda çıkarıldı.

Kaza saat 18.05 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çevreyolunun Akhisar istikametinde meydana geldi. Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, Akhisar İstikametinden İzmir istikameti seyir halinde iken, sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Ümit T.'nin idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra alev aldı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevre yolunu kullanan vatandaşlar yaptı. Araçlarından inen vatandaşlar, yanan 35 HAP 91 plakalı otomobil içerisinden sürücü Yaşar Aslanboğa'yı çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılan Arslanboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa'yı yanmadan otomobilden çıkaran tır şoförü Saffet Koç, "Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Yaşar, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adanalı Öğrenciler, 1 TL ile 350 Kilometre Yol Giden Elektrikli Otomobil Üretti Cezaevi Müdürünün "Burada Savcı da Kral da Benim" Sözüne Soruşturma Açıldı

Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 22:00:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolünü Kaybetti, Karşı Şeritten Gelen Otomobile Çarptı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]