Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu
yolu üzeri Kiremitlik Mahalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
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