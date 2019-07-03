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Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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