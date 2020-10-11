Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı - Son Dakika

Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı
11.10.2020 13:06
Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı Hızını ayarlayamadı önündeki araca çarptı Diyarbakır'daki kazalar kamerada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına...
Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı
Hızını ayarlayamadı önündeki araca çarptı
Diyarbakır'daki kazalar kamerada
DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Diyarbakır'daki ilk kazada süratli olduğu gözüken otomobil, önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapıyor. Otomobilin kontrolden çıktığı o anlarda araç burun üstü dikildikten sonra yan yatıyor. İkinci kazada ise yine süratli gelen bir kamyonet önündeki araçla mesafesini ayarlayamayarak arkadan çarpıyor.
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