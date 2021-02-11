Kontrplak fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Kontrplak fabrikasında korkutan yangın
Kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Sakarya- Düzce D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde bulunan kontrplak fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın neticesinde fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen veya yaralanın olmadığı yangın sebebi ile fabrikada maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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