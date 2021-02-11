Kontrplak fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

ABD yaptırımları için "Tutarsız" diyen Kalın'dan S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı

Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik

İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni

Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı

Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek

Kontrplak fabrikasında korkutan yangın

Kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sakarya- Düzce D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde bulunan kontrplak fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın neticesinde fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen veya yaralanın olmadığı yangın sebebi ile fabrikada maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.