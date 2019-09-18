Kontuarda sıra beklemeden seyahat edilebilecek

Hava yolu şirketi Pegasus , Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı sunduğunu duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıdığını ifade ettiği, fazla bagaj ağırlığı satın alımı ve ödeme işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemini misafirlerinin kullanımına sundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sunulan hizmetle birlikte yolcuların kontuarda sıra beklemeden seyahat edebileceği ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, şu ifadeler yer aldı:

"Fazla bagaj satın alımı ve ödeme işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemi; bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyor. Tüm üretim ve geliştirmeleri yerli tedarikçi firmalarla birlikte tamamlanan yeni nesil kiosklar ve bagaj üniteleri sayesinde, aynı bilette bulunan misafirler artık check-in işlemleri ve biniş kartı basımı, toplam bagaj hakkı dahilinde self-servis bagaj etiketlemesi, ilave bagaj hakkı satın alımı, kontuarlarda bulunan okuyucu ünitelere bagaj bırakımı gibi birçok hizmeti sıra beklemelerine gerek kalmadan kolayca yapabiliyor. Misafirler, yeni dönem akıllı teknolojilerin kullanıldığı Express Bagaj kiosklarından işlemlerini barkod okutarak veya bilgilerini girerek yapabildikleri gibi, yeni çipli kimlik kartlarını ve pasaportlarını okutarak da kolay ve hızlı bir şekilde başlatabiliyor. Üretim ve geliştirmelerinde yeni nesil dokunmatik ekranlar, yeni kimlik kartlarının ve pasaportların kolaylıkla tanımlanabildiği okuma sistemleri ve son teknoloji ödeme sistemleri kullanılan yeni Express Bagaj üniteleri, Pegasus misafirlerine uçuş öncesinde hız ve kolaylık sağlıyor."