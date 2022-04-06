Konuğu İstanbul'da ulaşıma yapılan zammı eleştirince Ayşenur Arslan zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Konuğu İstanbul'da ulaşıma yapılan zammı eleştirince Ayşenur Arslan zor anlar yaşadı

06.04.2022 14:26
Konuğu İstanbul'da ulaşıma yapılan zammı eleştirince Ayşenur Arslan zor anlar yaşadı

İstanbul'da UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı. Yüksek enflasyon karşısında ezilen vatandaş, ulaşıma gelen okkalı zam sonrası kara kara düşünmeye başladı. Halk TV ekranlarında bu konuyu işleyen Ayşenur Arslan da konuğunun İmamoğlu yönetimini eleştirmesi sonrası durumu nasıl toparlayacağını bilemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022'de yapılan zammın ardından bugün bir kez daha toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı.

İŞTE ZAMLI ÜCRETLER

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu. Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

Konuğu İstanbul'da ulaşıma yapılan zammı eleştirince Ayşenur Arslan zor anlar yaşadı

"YÜZDE 40 ZAM TALİHSİZ BİR KARAR"

İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 40'lık zam kararının ardından bu konu Halk TV'deki Medya Mahallesi programında canlı yayında ele alındı. Programın konuğu gazeteci Faruk Eren "Sosyal belediyenin bedava yapması gerekirken böyle zam korkunç bir durum. Yüzde 40 çok ağır bir zam talihsiz bir karar" diye eleştirilerde bulundu.

NASIL SAVUNACAĞINI BİLEMEDİ

Bu sözlerin ardından sunucu Ayşenur Arslan zam kararını savunmaya çalışarak "Çok ciddi bir zam geldi. Akaryakıt zamlarından sonra bunlar normal deniyor, normal değil mi?" dedi. Arslan, konuğunun İBB Başkanı İmamoğlu'nu ve yönetimini eleştirmesi sonrası durumu nasıl toparlayacağını bilemedi.

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Ayşenur Arslan, Güncel, Son Dakika

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