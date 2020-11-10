Konuk: "Atatürk, vefakâr ve kadirşinas milletimizin kalbinde ve zihninde daima yaşayacak" - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıldönümünde Çumra Şekerde düzenlenen törenle anıldı.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı görev kabul eden, dini ve milli bayramlarda bir araya gelmeyi gelenek haline getiren Konya Şeker ailesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının sene-i devriyesinde dualarla, saygıyla andı. Pandemi nedeniyle mesafe kurallarına uygun yapılan program Çumra Şeker Kampüsünde gerçekleştirildi. Törene, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü, AB Holding CEO'su ile İcra Kurulu Üyeleri ile bünyesindeki iştiraklerin yöneticileri ile çalışanları katıldı. Program, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Büyük Önder'in, 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği 09.05'de tüm ülkede başlayan siren sesleri, Çumra Şeker'den de yükseldi ve saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda ayrıca Çumra Atatürk İlkokulu Öğrencileri Atatürk için kaleme alınan şiirleri okudu.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Genel Başkan Recep Konuk mesajında; "İstiklal Harbimizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde eksilmeyen minnet, saygı ve rahmet duygularıyla anıyoruz. Milletimiz için 10 Kasım'lar acıyla yad edilen bir anma gününden ibaret değildir. 10 Kasım'lar, O'nun bıraktığı mirasa, mirasçılarının bir kez daha sıkı sıkıya sarıldığı, O'nu anarken O'nun emanetine sahip çıkma iradesi ve kararlılığını pekiştirdiği günlerdir. 10 Kasım'lar istiklal-i tam düsturundan sapmayan milletimizin hür ve bağımsız bir millet olarak var olma ve onurlu bir gelecek için kendi kaderine hükmetme mücadelesinin kahraman önderinin hatırasında, başardıklarından güç alarak geleceğe daha kararlı yürümek için dersler çıkarma ve O'nun kararlılığından ilham alma vesilesidir. Türk milletinin O'nun liderliğinde verdiği bağımsızlık savaşının ve muasırlaşma hamlesinin dünyada bir eşi daha yoktur. Atatürk'ün milletimizle birlikte, mazlum milletlere örnek olan ve 20'nci yüzyılın bütün bağımsızlık savaşlarına ve istiklal mücadelelerine ilham veren başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak ve güç verecektir. Atatürk, vefakar ve kadirşinas milletimizin kalbinde ve zihninde daima yaşayacak ve milletimiz düştüğü noktada ayağa kalkmasına önderlik eden, O'nun manevi liderliğinde çağları aşan tarihi yürüyüşünü ebediyete kadar sürdürecektir. Atatürk, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'le birlikte kalbimizde, fikirlerimizde, O'ndan aldığımız ilhamla yaptığımız işlerde ve dualarımızda dipdiri, capcanlı yaşamaya devam ediyor, devam edecek. Cumhuriyetimizin istiklal ve istikbali için O'nun gösterdiği hedefe sapmadan ilerliyor, Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve bağlılıkla anıyoruz. Dualarımız onunla ve onunla birlikte istiklal mücadelesi veren silah arkadaşlarının yanı sıra Cumhuriyetimiz ile milletimize hizmet etmiş isimli, isimsiz kahramanlarımızla ve O'nun ve Onların emaneti vatanımızı ve birliğimizi müdafaa için kahramanlıklarını şükranla andığımız kahraman şehit ve gazilerimizle" dedi. - KONYA