Konuk: "Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız" - Son Dakika

Konuk: "Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız"

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramları birlik ve bütünlüğü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ettiklerini belirterek, "Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız.

Konuk:

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramları birlik ve bütünlüğü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ettiklerini belirterek, "Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz, bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz" dedi.


25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Konuk mesajında, "İftar sofralarında buluşamadığımız, iftar sonrası sohbetlerinin tadını çıkaramadığımız bu seneki Ramazan Ayının ardından hepimizin sıhhati ve sağlığını tehdit eden salgın belasından bir an önce kurtulmak için bu Bayramı da önceki yıllardaki her bayramdan farklı idrak edeceğiz. Bayram ziyaretlerimiz sıhhatli günlerdekinde daha sıkı kucaklaşmak için bu sene ertelenecek, sokaklar çocuklarımızın bayramlara özgü neşesiyle rengarenk olmayacak bu sene. Kapıların zilleri çalınmayacak, bayram bu sene yüz yüze buluşmalara, hasret gidermeye vesile olamayacak. Bu Bayramda, tıpkı Ramazan Ayındaki gibi bir önceki ve daha önceki rahmet aylarının hayatımıza kattığı değerlerin kıymetini mahrumiyetin verdiği eksiklikle daha iyi kavrayacağız. İftar sofralarında buluşmak gibi Bayram vesilesiyle kucaklaşabilmenin, bayram vesilesiyle hatırlayıp hatırlanmanın, mesafelerin ayırdığı uzaklardaki eş dost akrabanın bedenlerinin buluşmasının gönüller arasındaki bağı da kuvvetlendirdiğinin kıymetini bu sene bunlardan mahrum bir bayram idrak ederek anlayacağız. Bu sene Ramazan Bayramını bedenler ayrı kutlayacağız. Ancak bu durum Bayramı gönül birliği ile gönüllerin mesafeleri aşarak daha sıkı sarılarak kutlamasına mani değildir. Bu sene elimiz kapının ziline uzanamasa da iyi dileklerimizi, güzellik temennilerimizi, dualarımızı, sevincimizi, heyecanımızı, coşkumuzu, ikramlarımızı birbirimize ulaştıracak, birbirimizle buluşturacak teknolojik imkanlar mevcuttur" şeklinde konuştu.


"Bayramlar, birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendiren özel günlerdir"


Başkan Konuk, mesajının devamında, "Biz bu sene Ramazan Bayramında salgına rağmen Bayramı coşkusundan, sevincinden, Bayramlara özgü yardımlaşma ve dayanışma ruhundan taviz vermeden idrak etmenin yolunu, yöntemini de bulacağız. Bu Ramazanda kalabalık iftar sofralarında buluşmaya imkanımız olmamasına rağmen milletimiz Ramazanın rahmet ve bereketini paylaşmanın yol ve yöntemini nasıl bulduysa, Bayram coşkusunu, sevincini çevresinden başlayarak her haneye her eve ulaştırmanın yol ve yöntemini de bulacaktır. Çünkü biz dini bayramlarımızı sıradan bir kutlamanın, sevinç, neşe ve coşkudan ibaret zaman anlayışının dar kalıplarına sığdırmıyoruz, sığdıramayız. Biz bayramları, hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz, bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz. Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir. Bizim için birbirimizi görmekten çok, gönüllerin kucaklaşması önemlidir bayramlarda. Biz bu bayramda mekan ve mesafe engeli tanımayan gönüllerimizle daha sıkı sarılacağız birbirimize. Eş dost, akraba, komşu gönül sıcaklığı, yürek bağı ile aynı mekanda değilse bile aynı iklimde buluşacağız bu bayramda" ifadelerini kullandı.


"Evlatlarımızın yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyoruz"


"Bu bayramda da bayramlara has yardımlaşma ve dayanışma iklimini tezahür ettireceğiz, hatta bayramlarda bir başka tezahür eden bu değerimize bu bayramda daha sıkı sarılacağız. Çünkü, bu bayramda salgın nedeniyle işini kaybeden, çalışma imkanı bulamayan, işi gücü aksayan kardeşlerimizin hanelerine de bayram coşkusu ve sevincini ulaştırma yükümlülüğümüz var" diyen Başkan Konuk, "Milletimizin bu ay içerisinde gösterdiği asaletin ve yüksek şuurun bir sonucu olarak her yerde yardımlaşmayı ortak bir tavır olarak tezahür ettirmesi, aynı ezan, aynı kıble, aynı hayır duaları ve aynı değerleri paylaşarak ülkemizin her tarafında ortak bir manevi havayı teneffüs ettirmesi, yardımlaşma ve dayanışma konusunda gösterdiği duyarlılık bizi millet yapan bağların ne kadar güçlü, derin ve kopmaz olduğuna dair inancımızı pekiştirmiştir. Ramazan ayı münasebetiyle yaşadığımız bu manevi iklimin bizim coğrafyamızda ilelebet egemen olması en büyük temennimizdir. Bir başka temennimiz daha vardır, yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten kimsenin imtina etmediği ülkemizde, bizim gönlümüzden geçen; yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Her bayram bir önceki bayrama göre daha çok köyün, daha çok evin, daha çok üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmış olmanın gönül rahatlığı ve başarmış olmanın öz güveni ile bayramların daha bir bayram gibi yaşanacağı, yokluk ve yoksulluğun belinin her yıl bir önceki yıla göre daha çok kırıldığı bir Türkiye ve tarım sektörü hedefimize hızla ilerliyor, bizim evlatlarımızın her bayramda bir önceki bayramdan daha çok yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyor, bu toprakların ve bu toprakların çocuklarının yüzünü güldürmek için çalışan herkese dualarımızda ilk sıra yer veriyoruz. Biz biliyor ve temenni ediyoruz ki, bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak, bu topraklarda yaşanan her bayrama ayrı bir tat ayrı bir coşku katacaktır. Salgınla mücadeleden bir an önce ve milletimizin hiçbir ferdinin sıkıntıya düşmeden başarıyla çıkmamıza vesile olması, bir daha hiçbir bayramı birbirimizden uzak geçirmememiz, sağlıklı ve sıhhatli günlerde kutlayacağımız gönüller kadar bedenlerin de kucaklaştığı nice bayramlara erişmek temennisiyle tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu. - KONYA

Milletvekili, Recep Konuk, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konuk: 'Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız' - Son Dakika

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