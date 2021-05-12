PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

12.05.2021 13:40
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, "Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, "Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir." ifadelerini kullandı.

Konuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgının, 3 bayramdır, bayramların alışkın olunmayan şekilde geçirilmesine, bayramların bayram gibi idrak edilememesine sebep olduğunu belirtti.

Kapıların hep açık olduğu bir bayram yerine, bu bayramın da kapılar kapalı geçirileceğini ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

"Bayramlıklarını giymiş çocuklar, gençler sokakları hanelerimizi bu bayramda da şenlendiremeyecek. Arife günü başlayan ve gurbettekileri yollara döken bayram vesilesiyle sıladaki ana-baba, eş, dost, akraba ziyaretleri bu sene de planlanamayacak, yapılamayacak. Büyük, küçük birçok evlat, torun, büyükbaba, büyük anne hayalini kurduğu bayramda kucaklaşma, bayram vesilesiyle hasret giderme hayalini bu bayramda da gerçekleştiremeyecek. Bu bayramda da biriken hasreti gidermeye, torun, evlat kokusunu iletemese de telefonlar ve teknoloji aracılık edecek. Kapıların bir bayram geleneği olarak ardına kadar açık olduğu bayramlara bir an önce kavuşmak için yapmamız gerekeni içimiz buruk olsa da yapacağız ve gelecek bayramlarda telafi etmek üzere hepimiz gerekli özeni göstereceğiz, buna da şükredeceğiz."

Sohbetlerin, ziyaretlerin teknolojinin imkanlarıyla yapılacağını aktaran Konuk, "Tam kapanma nedeniyle bedenlerimizi mesafelerin ayırdığı alışkın olmadığımız bir bayram idrak etsek de bayramlara has duruş, tavır, davranış ve erdemlerimizde bir değişiklik olmayacak. Birçok kardeşimizin salgın nedeniyle yaşadığı zorluklara yine çevremizden başlayarak tek tek hepimiz merhem olacağız, kapıların kapandığı bir bayram da olsa her eve bayram sevincinin ve coşkusunun ulaşmasını sağlayacağız. Nasıl? Dayanışma ve yardımlaşmamızı bu bayramda biraz daha öne çıkararak. Hatta bu bayramda gönüllerimiz gibi elimiz de daha açık olacak ki, bu bayramda bedenen yalnız olan hiçbir kardeşimiz gönül yalnızlığı da çekmesin." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'na Türk milletinin bakışını aktaran Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bayramları, hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz. Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir. Bizim için birbirimizi görmekten çok, gönüllerin kucaklaşması önemlidir bayramlarda. Biz bu bayramda mekan ve mesafe engeli tanımayan gönüllerimizle daha sıkı sarılacağız birbirimize. Eş dost, akraba, komşu gönül sıcaklığı, yürek bağı ile aynı mekanda değilse bile aynı iklimde buluşacağız."

Bu bayramda salgın nedeniyle işini kaybeden, çalışma imkanı bulamayan, işi gücü aksayanların hanelerine de bayram coşkusu ve sevincini ulaştırma yükümlülüklerinin bulunduğunu anlatan Konuk, "Milletimizin bu ay içerisinde gösterdiği asaletin ve yüksek şuurun bir sonucu olarak, her yerde yardımlaşmayı ortak bir tavır olarak tezahür ettirmesi, aynı ezan, aynı kıble, aynı hayır duaları ve aynı değerleri paylaşarak ülkemizin her tarafında ortak bir manevi havayı teneffüs ettirmesi, yardımlaşma ve dayanışma konusunda gösterdiği duyarlılık bizi millet yapan bağların ne kadar güçlü, derin ve kopmaz olduğuna dair inancımızı pekiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk, ramazan ayı münasebetiyle yaşanan manevi iklimin bu coğrafyada ilelebet egemen olmasının en büyük temennileri olduğunu, yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasını da temenni ettiklerini belirtti.

"Bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak"

Recep Konuk, şunları kaydetti:

"Her bayram bir önceki bayrama göre daha çok köyün, daha çok evin, daha çok üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmış olmanın gönül rahatlığı ve başarmış olmanın öz güveni ile bayramların daha bir bayram gibi yaşanacağı, yokluk ve yoksulluğun belinin her yıl bir önceki yıla göre daha çok kırıldığı bir Türkiye ve tarım sektörü hedefimize hızla ilerliyor, bizim evlatlarımızın her bayramda bir önceki bayramdan daha çok yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyor, bu toprakların ve bu toprakların çocuklarının yüzünü güldürmek için çalışan herkese dualarımızda ilk sırada yer veriyoruz. Biz biliyor ve temenni ediyoruz ki, bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak, bu topraklarda yaşanan her bayrama ayrı bir tat ayrı bir coşku katacaktır.

Salgınla mücadeleden bir an önce ve milletimizin hiçbir ferdinin sıkıntıya düşmeden başarıyla çıkmamıza vesile olması, bir daha hiçbir bayramı birbirimizden uzakta ve kapımız kapalı geçirmememiz, sağlıklı ve sıhhatli günlerde kutlayacağımız, kapılarımızın da gönüllerimiz gibi ardına kadar açık olduğu, gönüller kadar bedenlerin de kucaklaştığı nice bayramlara erişmek temennisiyle tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim."

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Milletvekili, Recep Konuk, AK Parti, Karaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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