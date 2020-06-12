Konuk: "Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi" - Son Dakika

Konuk: "Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi"

Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL'lik nakit avansı üreticilerinin hesabına yatırdı.

Konuk:

Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL'lik nakit avansı üreticilerinin hesabına yatırdı. Bu ödemeyle birlikte Konya Şeker'in, avans toplamı 213,7 milyon TL'ye ulaştı.


Tarımsal üretimi aksatmadan sürdürebilmek için maddi sıkıntılarla birlikte görünen görünmeyen çok sayıda problemi aşmaya çalışan üreticiyi Konya Şeker bu gayretinde desteksiz bırakmıyor. Ekonomik koşullar ne olursa olsun, konjonktür neyi dayatırsa dayatsın ayni ve nakdi avans ödemelerini tarımsal takvimin gereklerine ve ürünün gelişimini gözeterek üreticinin ihtiyacı çerçevesinde oluşturulan planlamaya göre yıllardır aksatmadan, düzenli şekilde yapan Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra şimdi de üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL'lik nakit avansı üreticilerin hesaplarına 12 Haziran Cuma itibariyle yatırdı. 2020 - 2021 kampanya döneminde şu ana kadar üreticiye 169,3 milyon TL'lik ayni ve nakdi ile bayram avansı ödeyen Konya Şeker'in, ödemesini yaptığı 44 milyon 391 bin 800 TL tutarındaki nakit avans ile birlikte daha Haziran ayının başı olmasına rağmen üreticiye desteğinin toplamı 213,7 milyon TL'ye ulaştı. Konya Şeker'in üreticilerin hesabına yatırdığı nakit avans bir yandan üreticinin tarımsal üretim için yapacağı harcamalarda elini rahatlatırken öte yandan da piyasaya çıkacak nakit para Konya'nın dört bir yanında çarşının da pazarın da hareketlenmesine vesile olacak.


"Konya çiftçisi pancar üretmemiş olsaydı, bu yıl ülkemiz etanolü bulamayacaktı"


Pandemi nedeniyle dünyanın gündeminde en üst sıralara tırmanan konulardan birinin gıda güvenliği, dolayısıyla da tarımsal üretim olduğunu hatırlatan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Salgın bir kez daha ispatlamıştır ki, güçlü olmanın yolu her alanda ve sektörde üretmekten geçiyor. Aşı, ilaç, solunum cihazı ne kadar önemliyse, buğday, mısır, ayçiçeği, nohut, fasulye, şeker, et, süt o kadar önemlidir. Tıpkı savunma sanayi gibi, tekstil gibi, otomotiv gibi. Biri bir diğerinden önem sıralamasında daha geride değildir. Sadece temel ihtiyaç olan sağlık ürünleri ile gıda hayati açıdan zaruri özelliktedir. Bizim üretim, daha çok üretim ısrarımızın haklılığını bu süreçte yaşananlar ispatlamıştır. Salgın paniği iki sektördeki ürünlerin serbest dolaşımını kısıtlamıştır. Biri sağlık sektöründeki koruyucu ve tedavi edici ürünler, diğeri temel gıda ürünleri. İstisnasız bütün ülkeler az veya çok önce dönüp kendi stoklarına bakmış, bazı ürünlerin ihracatını yasaklamış, bazılarının da ihracatına kontrollü şekilde izin vermeye başlamıştır. Kriz zamanlarının özelliğidir, her ülke önce kendini düşünür, ticaret, dostluk sonra gelir. Bu pandemi süreci bize şunu göstermiştir, tarla önemlidir, bağ önemlidir, bahçe önemlidir, ahır önemlidir, ağıl önemlidir ve bu beylik bir laftan ibaret değildir. Bu önem hayati bir önemdir. Geçen yıl Konya çiftçisi pancar üretmemiş olsaydı, bu yıl ülkemiz etanolü bulamayacaktı. Pancar üretilmemiş olsaydı şekerimiz de yetmezdi. Çünkü pandemi sadece okulları, iş yerlerini, AVM'leri, stadyumları kapatmadı, sınırları da kapattı. Okullarla birlikte serbest piyasa da tatile çıktı. Üretici ülkeler ellerindeki buğdayı, fasulyeyi, nohudu, arpayı, ayçiçeğini satmamaya başladı. Eğer Türkiye üreten bir ülke olmasaydı, üretken bir tarım sektörüne sahip olmasaydı Allah göstermesin bugün normalleşme sürecine bu kadar güçlü başlayamayacaktık" dedi.


"Çiftçinin dar gününün yükünü paylaşmak Konya Şeker'in işi"


Başkan Recep Konuk, açıklamasında şunları kaydetti: "İçinden geçtiğimiz zor sürecin en büyük kazancı, tarımsal üretimin önemi ve gıda güvenliği konusunda oluşan toplumsal mutabakattır. Gıda güvenliği ülke ihtiyacını karşılayacak miktar ve çeşitte üretim demektir. Gıda güvenliği, konjonktürün dayatması ile hatırlanacak veya konuşulacak dolgu malzemesi değildir. Gıda güvenliği, en az kendine yetecek kadar üretebilmek ve bunu gelecekte de sürdürebilmeyi de kapsayan hayati önemde bir konudur. Yani gıda güvenliği, her ülke ve tabi ki ülkemiz için de en az askeri güvenlik kadar önemli ve değişmez, masadan hiç kalkmaması gereken asli gündem maddesidir. Gıdada güvenliğinizi teminat altına almak için en az ihtiyacınızı karşılayacak kadar üreteceksiniz, yıllar itibarıyla artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak kadar üretiminizi arttıracaksınız ve üretimi yıl yıl arttırarak sürdüreceksiniz. Bu süreklilik nasıl sağlanır? Üretime elverişli çevre şartları, planlama, arazi varlığının korunması ve geliştirilmesi, üretim altyapısı gibi unsurlar kadar önemli bir husus var ki o da üretici açısından üretimin cazibesini korumaktır. Yani üreticinin azimle ve şevkle üretmeye devam etmesini sağlamaktır. Bunun da yolu hasatta oluşan fiyatların üreticiyi tatmin etmesi kadar, üretirken tarlada tapanda, ağılda ahırda, bağda bahçede üreticinin kendisini yalnız hissetmemesi, üretme gayretinin desteksiz kalmamasıdır. Yani üreticinin yükünün omuzlanmasıdır. Konya Şeker olarak bizim avans desteklerimizin amacı üretici terlerken onların terini silebilmektir. Var günde yani hasattan sonra ortaya çıkmak herkesin işi, dar gününün yükünü paylaşmak Konya Şeker'in işi. Bizim gözümüz üretimde kulağımız üreticide. Ürünün çapasının geldiğini görüyoruz. Elektrik parası, su parası ödenecek ama işi kolaylaştırması gerekenlerin zorlaştırdığını duyduk. Biz de üretici dara düşmesin istedik 44 milyon 391 bin 800 TL'lik avansı üreticilerimizin hesabına yatırdık." - KONYA

Konya Şeker, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konuk: 'Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
İzmir'de kırmızı kart çıktı! Trabzonspor 10 kişi kaldı İzmir'de kırmızı kart çıktı! Trabzonspor 10 kişi kaldı         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
F.Bahçe direkleri geçemedi! Bir dakikada iki fırsat kaçtı F.Bahçe direkleri geçemedi! Bir dakikada iki fırsat kaçtı         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 21:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konuk: "Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]