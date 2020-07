Konuk: "Konya Şeker'in desteği üreticimizin yanında olacak"

1999 yılının Temmuz ayında göreve gelen ve Konya Şeker'i düzlüğe çıkararak 40 milyon dolarlık eksi bakiyeyi artı bakiyeye çeviren PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, üreticilere ayni ve nakdi avansın yanı sıra motorin desteği ile bayram avansı geleneğini başlattı.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez diğer avansların dışında da avans verilmesini sağlayarak, kampanya döneminde avans sayısını artıran Başkan Konuk, böylelikle üreticilerin bayramlara çocuklarıyla birlikte huzur içinde girmelerinin yolunu açtı. Konya Şeker'in üreticisiyle bir bütün olduğunu, üreticisinin sevinci ile sevinen, derdi ile dertlenen, üreticinin derdini kendi derdi kabul eden ve üreticinin dertlenmemesi için yükü omuzlayan bir üretici kuruluşu olduğunu belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker; gelenekleri olan, gelenekselleştirdiği uygulamalara sahip çıkan bir kurumdur. Bunlardan biri de bayram avansıdır. Bayram Avansı bu kurumun durduğu yerin göstergesidir. O yer, çiftçinin yanıdır" dedi ve Kurban Bayramı öncesinde çiftçinin hesabına 6 milyon 567 bin 350 TL aktarıldığını açıkladı. Böylece bu kampanya döneminde Konya Şeker'in çiftçiye ödediği ayni ve nakdi avansın toplamı geçen hafta verilen motorin avansıyla birlikte 263 milyon 752 bin yüz TL'yi buldu.

"Konya Şeker, her zaman üreticinin yanında"

Mart ayında başlayıp 5 aydır devam eden salgının sosyal hayat, ekonomi, eğitim, seyahat, düğün, dernek, çalışma düzeni, alışveriş, içinde insanın olduğu hayatın her alanını etkilediğini söyleyen 25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Maalesef Kurban Bayramını da Ramazan Bayramı gibi alıştığımız şekilde eş dost akrabayla iç içe, kucaklaşarak geçiremeyeceğiz. Sağlık Bakanımız ısrarla uyarıyor, bayramlaşın ama mesafeyi koruyun diyor. Konu çocuklarımızın, büyüklerimizin, milletimizin sağlığı olunca azami gayret göstereceğiz, bu herkesin milletine karşı sorumluluğu. Bir süre daha dikkat edeceğiz. Alıştığımız gibi davranmayacağız. Evet, salgın günlük hayatımızı etkiledi. Evet, salgın bayram adetlerimizi, geleneklerimizi, ziyaretlerimizi etkiledi. Neredeyse günlük hayatımızda etkilenmeyen bir şey kalmadı. Birkaç istisna hariç. Mesela, salgının etkilemediği istisnai durumlardan biri Konya Şeker'in üreticiye desteği. Nitekim avans desteğimizi her yılki takvimimizle uyguladık. Gelenekselleştirdiğimiz bayram avansının da bugün dağıtımına başlıyoruz. İnşallah milletimizin hassasiyeti, Allah'ın yardımıyla bugünler geride kalacak, inşallah mesafeli kutladığımız son bayram bu Kurban Bayramı olacak" dedi. Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de nakdi olarak çiftçiye verilen bayram avansıyla çiftçinin eli rahat, gönlü huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Konuk, "Ekonominin konjonktürel etkilerinden, genel manada finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için Konya Şeker çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Konya Şeker, Konya Ovasında üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirerek, tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek olmaktadır. Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi katkı sağlamaktadır" dedi.

"Üreticilerimizin evlatlarıyla birlikte yaşadığı bayram coşkusu binlerce fabrikadan daha kıymetlidir"

Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle kurban ibadetini yerine getirememe gibi bir endişeye kapılmasına Konya Şeker'in müsaade etmeyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, "Biz üreticimizin, evlatlarının karşısında boynunun bükülmesine izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları da herkesin çocukları kadar kıymetli ve onlar da bayramlarda sevinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkesten çok değer katıyorlar. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan, binlerce fabrikadan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, yüce Allah'ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, tüm üreticilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA